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وفقاً لتقديرات المركز الوطني للأرصاد

أعلى وأدنى حرارة اليوم بين 47 و14 مئوية

الأحد ٦ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٠ صباحاً
أعلى وأدنى حرارة اليوم بين 47 و14 مئوية
المواطن - فريق التحرير

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توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض الأماكن والمدن السعودية؛ حيث سجلت الدمام والصمان والأحساء وصحراء الدهناء أعلى درجة حرارة اليوم بـ47 درجة مئوية، فيما سجلت السودة أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: الدمام والصمان والأحساء وصحراء الدهناء 47 مئوية، التنهات وحفر الباطن والخرج 46 مئوية، مكة المكرمة والرياض ووادي الدواسر وشرورة 45 مئوية، بريدة 44 مئوية، المدينة المنورة والدوادمي ورفحا والمجمعة 43 مئوية.

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الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، الباحة 20 مئوية، أبها 21 مئوية، طريف والقريات 22 مئوية، الطائف 23 مئوية، حائل وسكاك والوجه 25 مئوية، تبوك والدوادمي 26 مئوية، بريدة وعرعر وبيشة 27 مئوية.

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