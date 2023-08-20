أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم بالسعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى على بعض الأماكن والمدن السعودية؛ حيث سجلت المدينة المنورة والصمان وحفر الباطن أعلى درجة حرارة اليوم 47 مئوية، بينما سجلت السودة أدنى حرارة بـ 14 مئوية.

الكبرى

وذكر مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس”، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، جاءت كالتالي: المدينة المنورة والصمان وحفر الباطن 47 مئوية، الرياض وتبوك وبريدة وعرعر وسكاكا والتنهات والعلا والأحساء ورفحاء والخرج والدهناء 46 مئوية، القريات والمجمعة 45 مئوية، الدمام ووادي الدواسر وطريف 44 مئوية.

الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فجاءت كالتالي: السودة 14 مئوية، أبها والباحة 17 مئوية، الطائف 24 مئوية، القريات وحائل 25مئوية، طريف 26 مئوية، تبوك وشرورة وبيشة والوجه 28 مئوية، بريدة وعرعر وسكاكا 29 مئوية.