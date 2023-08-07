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أبرزها سرطان القولون والمستقيم والثدي والبروستاتا

أغلب أنواع السرطان ليست مرتبطة بالقلق والاكتئاب

الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٣ مساءً
أغلب أنواع السرطان ليست مرتبطة بالقلق والاكتئاب
المواطن - فريق التحرير

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أكدت دراسة تحليلية جديدة، أن الإصابة بمعظم أنواع مرض السرطان ليست مرتبطة بالاكتئاب والقلق، اللذين يعاني منهما ملايين البشر حول العالم.

تفاصيل الدراسة

ووفقًا لما ذكره موقع ساي تيك ديلي الأمريكي، تم نشر الدراسة في دورية جمعية السرطان الأمريكية كانسر، وركز الباحثون المشاركون في الدراسة على المعتقدات الشائعة التي تقول إن تأثير الاكتئاب والقلق وما يرتبط بهما من أعراض، يمكن أن تؤثر على قدرة الجهاز المناعي على مواجهة الخلايا السرطانية.

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وبينما يؤدي الاكتئاب إلى نقص الطاقة وفقدان الاهتمام بالأمور الحياتية إضافة إلى مشاعر حزن مستمرة، فإن القلق يتسبب في حدوث حالة من الخوف والأرق لدى المصابين به، ويكون لذلك آثار سلبية على العلاقات المجتمعية للأفراد وأنشطتهم الحياتية.

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ووفقًا للدراسة الجديدة ما ورد في دراسات سابقة تم إجراؤها على سكان من بريطانيا وكندا والنرويج وهولندا وشملت نحو 300 ألف شخص.

لا توجد علاقة

وبحسب الموقع، فإن الباحثين توصلوا إلى أنه لا توجد علاقة بين القلق والاكتئاب وتطورات أنواع مختلفة من السرطانات أبرزها سرطان القولون والمستقيم والثدي والبروستاتا.

وأشار الموقع إلى أن مصابي السرطان استقبلوا نتائج الدراسة بمشاعر ارتياح جعلتهم يخرجون من الحالة النفسية التي تسبب فيها اعتقادهم بوجود علاقة بين الاكتئاب والقلق وما يعانون منه من مشاكل صحية.

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