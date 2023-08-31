تقني سعودي يزرع شريحة ذكية في يده ويُسخرها لخدمته أغلى قطعة جبن في العالم بـ 30 ألف دولار تاوامبا يقترب من الانتقال للأخدود الملك سلمان يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان الدولار يتعافى من أدنى مستوى له في أسبوعين الحج: تخلصوا من الأكواب المستعملة في شرب ماء زمزم بالمكان المخصص اللايك الجديد بمنصة إكس يثير تفاعلاً واسعًا حول العالم فرنسا تؤكد: سفيرنا بالنيجر ما زال في نيامي سحب ركامية وأمطار غزيرة على جازان وعسير والباحة الاتفاق يعلن رحيل داركو فيلكوفسكي
سجل مطعم أسباني رقمًا قياسيًا عالميًا لأغلى قطعة جبن مصنوعة يدويًا بـ30 ألف يورو (32.8 ألف دولار)، تزن 2.2 كيلوغرام.
في كل عام، في الأسبوع الأخير من أغسطس، تستضيف مدينة لاس أريناس مسابقة حيث يتم بيع أفضل قطع جبن “كابراليس” بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى سعر، وفقًا لموقع “سكاي نيوز”.
هذا العام، دفع مطعم “Llagar de Collotto” في أوفييدو بإسبانيا أعلى سعر مقابل قطعة جبن “كابراليس” مصنوعة يدويا من حليب البقر والماعز والتي تنضج لعدة أشهر في كهف في جبال بيكو، وتم اختيار قطعة الجبن من قبل لجنة التحكيم كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجًا شاركوا في المسابقة.
وقال صانع قطعة الجبن، غييرمو بينداس بادا: “كنا نعلم أن لدينا جبنًا جيدًا، ولكننا كنا نعلم أيضًا أنه من الصعب جدًا الفوز”.
“كابراليس” هو جبن طبيعي مصنوع يدويًا إما من حليب البقر الخام أو خليط من نوعين أو ثلاثة أنواع من الحليب، البقر والأغنام والماعز، فأصبحت جبن كابراليس تحظى بشعبية متزايدة في إسبانيا وخارجها، حيث تم بيع 66.226 كيلو غرامًا منها العام الماضي في الاتحاد الأوروبي وحده.