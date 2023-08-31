أغلى قطعة جبن في العالم بـ 30 ألف دولار

سجل مطعم أسباني رقمًا قياسيًا عالميًا لأغلى قطعة جبن مصنوعة يدويًا بـ30 ألف يورو (32.8 ألف دولار)، تزن 2.2 كيلوغرام.

أفضل قطع جبن

في كل عام، في الأسبوع الأخير من أغسطس، تستضيف مدينة لاس أريناس مسابقة حيث يتم بيع أفضل قطع جبن “كابراليس” بالمزاد العلني لمن يدفع أعلى سعر، وفقًا لموقع “سكاي نيوز”.

أعلى سعر

هذا العام، دفع مطعم “Llagar de Collotto” في أوفييدو بإسبانيا أعلى سعر مقابل قطعة جبن “كابراليس” مصنوعة يدويا من حليب البقر والماعز والتي تنضج لعدة أشهر في كهف في جبال بيكو، وتم اختيار قطعة الجبن من قبل لجنة التحكيم كأفضل أنواع الجبن من بين 15 منتجًا شاركوا في المسابقة.

وقال صانع قطعة الجبن، غييرمو بينداس بادا: “كنا نعلم أن لدينا جبنًا جيدًا، ولكننا كنا نعلم أيضًا أنه من الصعب جدًا الفوز”.

“كابراليس” هو جبن طبيعي مصنوع يدويًا إما من حليب البقر الخام أو خليط من نوعين أو ثلاثة أنواع من الحليب، البقر والأغنام والماعز، فأصبحت جبن كابراليس تحظى بشعبية متزايدة في إسبانيا وخارجها، حيث تم بيع 66.226 كيلو غرامًا منها العام الماضي في الاتحاد الأوروبي وحده.