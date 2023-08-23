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لامتلاكها أراضي خصبة وأمطاراً موسمية

أفضل أنواع القهوة السعودية تُزرع بـ 3 مناطق

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٥ صباحاً
أفضل أنواع القهوة السعودية تُزرع بـ 3 مناطق
المواطن - فريق التحرير

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تعتبر القهوة السعودية جزءًا أساسياً من ثقافة المجتمع السعودي، كونها تعكس ذوق السعوديين الرفيع، ففي شربها طقس اجتماعي وعادة ترافق جلسات الرجال في بيوت الشعر منذ القدم.

وبحسب تقرير “قناة السعودية” يُزرع أفضل أنواع القهوة في جنوب السعودية، لما تمتلكه تلك المرتفعات من أراضٍ خصبة وأمطار موسمية ساهمت في تشكيل ثروة من أشجار البن المحلية ذات الجودة العالية.

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مناطق زراعة القهوة

من جانبه، أضاف مسؤول برنامج التنمية الريفية للزراعة المستدامة حسام الهويمل أن أبرز 3 مناطق مشهورة بزراعة القهوة منذ القدم هي: الباحة وعسير وجازان، حيث تتوفر فيها الظروف البيئية الملائمة داخل ما يسمى عالميًا بحزام البن من حيث نسبة الرطوبة وثبات درجات الحرارة، حيث لا يوجد اختلاف كبير بين درجات الحرارة في فصل الصيف أو فصل الشتاء وهي من العوامل الأساسية لنجاح محصول البن.

 

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