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أفضل زيت سيارات لمحرك عمره أطول وكيف تتعرف عليه

الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٠ صباحاً
أفضل زيت سيارات لمحرك عمره أطول وكيف تتعرف عليه
المواطن - فريق التحرير

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زيت المحرك له أهمية كبيرة؛ حيث إنه يقوم بتشحيم الأجزاء الداخلية للموتور لتقليل التلامس المباشر بينها وتقليل حرارة الاحتكاك والتآكل بين الأجزاء المتحركة، وبالتالي حماية المحرك.

ويتم تصنيع زيوت المحركات من النفط الخام، والذي تتم معالجته وتكريره لإنتاج زيوت المحركات، أو يتم تصنيعه معمليًّا، ولهذا تم ابتكار أنواع مختلفة من زيوت المحركات لتناسب ظروف الاستخدام المختلفة، ومن تلك الأنواع الزيت المعدني والزيت النصف تخليقي والزيت التخليقي، ولذلك من المهم التعرف على الفرق بينهم.

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وفي هذا الصدد تستعرض “المواطن” أبرز الفروقات بين أنواع زيوت المحركات الثلاثة وفيما يلي تفاصيلها:

1- الزيت التخليقي:

هو زيت تمت صناعته وتعديل تكوينه في معامل كيميائية ويتم مزجه بمجموعة إضافات. من مميزاته أنه يقوم بتحسين أداء الزيت بشكل كبير، وحماية المحرك من الاحتكاك والأكسدة والتآكل والرغوة. تعتمد صناعة الزيت التخليقي على تكرير الزيت لتنقيته من الشوائب أكثر من الزيوت المعدنية. فالزيت التخليقي منخفض اللزوجة ويعتمد بنسبة 70% تقريبًا على زيت أساسي والباقي عبارة عن إضافات (5% إلى 30%) حسب متطلبات التصنيع.

2- الزيت النصف تخليقي:

هو عبارة عن مزيج بين الزيوت المعدنية بنسبة 70% والزيوت التخليقية بنسبة 30%، وتتكون بشكل عام من بعض أشكال الزيوت المعدنية التي تم تحسينها بمكونات أساسية اصطناعية ومركبات إضافية لتُحسن من أداء الزيت وبالتالي هو أفضل من الزيت المعدني. فهو أيضًا يحتوى على نسبة أعلى من الإضافات مقارنة بالزيوت المعدنية.

3- الزيت المعدني:

الزيوت المعدنية هي زيوت بترولية مكررة تخضع للمعالجة مع الإضافات الأخرى لتتوافق مع متطلبات محددة لتناسب ظروف ودرجات الحرارة المختلفة. يعتمد الزيت المعدني بنسبة تزيد على 95% على النفط الخام والباقي عبارة عن إضافات، وتعتبر الزيوت المعدنية عالية اللزوجة، فهي مثالية لمحركات السيارات والموتوسيكلات قديمة الصنع.

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