Icon

أردوغان: ارتفاع التضخم في تركيا مؤقت Icon قرار قضائي يمنع الذكاء الاصطناعي من حقوق التأليف والنشر Icon مقترح بإنشاء منصة إلكترونية لبيع المنتجات الزراعية بدلًا من أسواق الخضار Icon سقوط أعمدة الكهرباء في طريق عسفان بجدة بسبب الرياح والأمطار Icon تحالف بريكس سيملك وزنًا حقيقيًّا بضم السعودية Icon تحويل منزل هتلر لمركز للشرطة في النمسا Icon الهلال يتعاقد مع حسان تمبكتي رسميًّا Icon صاعقة رعدية تقتل يمنيًّا Icon ظهور جديد لزعيم فاغنر Icon فعالية طريفة للطلاب المستجدين بإحدى المدارس: تزلج بالإطارات! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
النمل البهلواني هو الأكثر وجودًا في البيوت

أفضل طريقة لإبعاد النمل عن المنازل

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٧ مساءً
أفضل طريقة لإبعاد النمل عن المنازل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف مربي النمل أحمد الجمعان، تفاصيل مثيرة حول النمل وأنواعه وطرق إبعاده عن المنزل.

وقال الجمعان في لقاء له مع برنامج الراصد: إنه يعمل في تربية النمل منذ 6 سنوات، وأن النمل لديه أنواع كثيرة، منها المجنون وهو الموجود في الاستراحات ويتحرك بشكل سريع جدًّا وعشوائي وهو صغير جدًّا، والنمل النجار، وهو لا يأكل الخشب ولكنه يذهب إلى الخشب المتعفن لبناء عش بداخله، وهو كبير وموجود في الصحراء والبر.

قد يهمّك أيضاً
وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك

وظائف هندسية وفنية شاغرة بشركة نوماك

“التخصصي” يزرع شرائح داخل المخ لتحديد البؤر الصرعية باستخدام الروبوت

“التخصصي” يزرع شرائح داخل المخ لتحديد البؤر الصرعية باستخدام الروبوت

النمل الآسيوي والبهلواني

وأضاف: وهناك نوع آخر وهو النمل الآسيوي وموجود في الشوارع بشكل عام ويؤذي، والنمل الأرجنتيني، والذي يفرز رائحة سيئة جدًّا لإزعاج الحشرات الأخرى وإبعادها عنه.

وأكمل: أما النمل البهلواني هو الأكثر وجودًا في البيوت، وعندما يحس بالخطر يرفع بطنه إلى الأعلى ويحركها ويوضح أن حجمه كبير وهو صغير.

طريقة التخلص من النمل

وأوضح الجمعان طريقة التخلص من النمل البهلواني في البيوت، وذلك عن طريق وضع قرنفل وهيل في أركان المنزل، حتى يبتعد عن المنزل، وتختلف طرق الوقاية في النمل من فصيلة إلى أخرى.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة آسيا
الرياضة

طارق حامدي يتوج بذهبية الكاراتيه في بطولة...

الرياضة
إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام
العالم

إضراب المعارض السنغالي عثمان سونكو عن الطعام

العالم
ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول
الرياضة

ضربة قاضية من كايسيدو إلى ليفربول

الرياضة
القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48 مئوية
السعودية اليوم

القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة بـ 48...

السعودية اليوم
انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 204.8 ريال
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ...

السوق
المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا
السعودية اليوم

المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا

السعودية اليوم
لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة في الصين
العالم

لحظة تناول وزيرة الخزانة الأمريكية لوجبة سامة...

العالم
رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على عدة مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة مثارة وسحب ممطرة على...

السعودية اليوم