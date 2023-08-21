أفضل طريقة لإبعاد النمل عن المنازل

كشف مربي النمل أحمد الجمعان، تفاصيل مثيرة حول النمل وأنواعه وطرق إبعاده عن المنزل.

وقال الجمعان في لقاء له مع برنامج الراصد: إنه يعمل في تربية النمل منذ 6 سنوات، وأن النمل لديه أنواع كثيرة، منها المجنون وهو الموجود في الاستراحات ويتحرك بشكل سريع جدًّا وعشوائي وهو صغير جدًّا، والنمل النجار، وهو لا يأكل الخشب ولكنه يذهب إلى الخشب المتعفن لبناء عش بداخله، وهو كبير وموجود في الصحراء والبر.

النمل الآسيوي والبهلواني

وأضاف: وهناك نوع آخر وهو النمل الآسيوي وموجود في الشوارع بشكل عام ويؤذي، والنمل الأرجنتيني، والذي يفرز رائحة سيئة جدًّا لإزعاج الحشرات الأخرى وإبعادها عنه.

وأكمل: أما النمل البهلواني هو الأكثر وجودًا في البيوت، وعندما يحس بالخطر يرفع بطنه إلى الأعلى ويحركها ويوضح أن حجمه كبير وهو صغير.

طريقة التخلص من النمل

وأوضح الجمعان طريقة التخلص من النمل البهلواني في البيوت، وذلك عن طريق وضع قرنفل وهيل في أركان المنزل، حتى يبتعد عن المنزل، وتختلف طرق الوقاية في النمل من فصيلة إلى أخرى.