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كريم بنزيما يتصدر ونيفيز ثانيًا

أفضل 3 لاعبين في دور المجموعات بالبطولة العربية

السبت ٥ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
أفضل 3 لاعبين في دور المجموعات بالبطولة العربية
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مرحلة المجموعات في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية العربية”، تألقًا لافتًا من العديد من النجوم، بعدما قادوا فرقهم للفوز والتأهل إلى الدور التالي.

أفضل اللاعبين في مرحلة المجموعات

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن اللاعبين الأعلى تقييمًا في مرحلة المجموعات بالبطولة العربية، وفقًا للذين شاركوا في جميع المباريات، وجاء نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما في الصدارة بـ8 درجات.

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شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك سلمان للأندية

شرط لمواجهة رونالدو وبنزيما في كأس الملك سلمان للأندية

كريم بنزيما - البطولة العربية
بنزيما – المصدر @UAFAAC

ولعب كريم بنزيما دورًا بارزًا في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة إلى ربع النهائي، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، ليتصدر قائمة هدافي البطولة العربية حتى الآن.

وجاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي روبن نيفيز في المركز الثاني بتقييم 7.63 درجة، بعد تألقه في مرحلة المجموعات؛ وتسجيله لهدف حاسم في التأهل ضد الوداد، ثم نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بـ7.60 درجة.

روبن نيفيز
نيفيز – المصدر @Alhilal_FC

انطلاق ربع نهائي البطولة العربية

ومن المقرر أن تنطلق منافسات ربع نهائي البطولة العربية، مساء اليوم السبت، حيث يلعب السد القطري ضد الشرطة العراقي عند الساعة السادسة، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

وفي كلاسيكو سعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

الاتحاد - كأس الملك سلمان للأندية 2023
لاعبو الاتحاد في البطولة – المصدر @ittihad

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