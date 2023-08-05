أفضل 3 لاعبين في دور المجموعات بالبطولة العربية

شهدت مرحلة المجموعات في البطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية العربية”، تألقًا لافتًا من العديد من النجوم، بعدما قادوا فرقهم للفوز والتأهل إلى الدور التالي.

أفضل اللاعبين في مرحلة المجموعات

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”، عن اللاعبين الأعلى تقييمًا في مرحلة المجموعات بالبطولة العربية، وفقًا للذين شاركوا في جميع المباريات، وجاء نجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما في الصدارة بـ8 درجات.

ولعب كريم بنزيما دورًا بارزًا في تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الصدارة إلى ربع النهائي، حيث نجح في تسجيل 3 أهداف وقدم تمريرة حاسمة، ليتصدر قائمة هدافي البطولة العربية حتى الآن.

وجاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي روبن نيفيز في المركز الثاني بتقييم 7.63 درجة، بعد تألقه في مرحلة المجموعات؛ وتسجيله لهدف حاسم في التأهل ضد الوداد، ثم نجم النصر، البرازيلي أندرسون تاليسكا بـ7.60 درجة.

انطلاق ربع نهائي البطولة العربية

ومن المقرر أن تنطلق منافسات ربع نهائي البطولة العربية، مساء اليوم السبت، حيث يلعب السد القطري ضد الشرطة العراقي عند الساعة السادسة، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في أبها.

وفي كلاسيكو سعودي، يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الهلال، عند الساعة التاسعة مساء اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.