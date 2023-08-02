أقدم قناديل البحر عمرها 500 مليون سنة

كشف باحثو متحف أونتاريو الملكي عن أقدم قناديل البحر المعروفة، في السجل الأحفوري المعلن حديثًا.

قناديل البحر

وبحسب الباحثين، تسمى قناديل البحر التي يرجع عمرها إلى أكثر من 500 مليون سنة بـبيرجيسومودوسا فاسميفورميس.

وحفظت حفريات البورجيسومدوسا بشكل استثنائي في صخر البورجيس.