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بحسب السجل الأحفوري المعلن حديثًا

أقدم قناديل البحر عمرها 500 مليون سنة

الأربعاء ٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
أقدم قناديل البحر عمرها 500 مليون سنة
المواطن - فريق التحرير

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كشف باحثو متحف أونتاريو الملكي عن أقدم قناديل البحر المعروفة، في السجل الأحفوري المعلن حديثًا.

قناديل البحر

وبحسب الباحثين، تسمى قناديل البحر التي يرجع عمرها إلى أكثر من 500 مليون سنة بـبيرجيسومودوسا فاسميفورميس.

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وحفظت حفريات البورجيسومدوسا بشكل استثنائي في صخر البورجيس.

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