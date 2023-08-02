أقدم قناديل البحر عمرها 500 مليون سنة

لقطات مذهلة لـ القمر العملاق من سماء عسير ترامب يمثل أمام محاكمة جديدة في 3 أغسطس عظام دولفين عمرها 8000 عام في أسكتلندا انهيار رافعة على رؤوس العمال في الهند ومصرع 20 عاملًا قلق أممي من طرد تونس للمهاجرين وطالبي اللجوء غسل باب الكعبة المشرفة وتهيئته بعد عملية رفع الستار عروسان يقيمان زفافهما في قاعة غارقة بالأمطار لحظة غرق مطار بكين بسبب إعصار دوكسوري اختناق 8 أشخاص من عائلة واحدة داخل بئر بالجزائر انهيار 400 منزل في السودان بسبب الأمطار
كشف باحثو متحف أونتاريو الملكي عن أقدم قناديل البحر المعروفة، في السجل الأحفوري المعلن حديثًا.
وبحسب الباحثين، تسمى قناديل البحر التي يرجع عمرها إلى أكثر من 500 مليون سنة بـبيرجيسومودوسا فاسميفورميس.
وحفظت حفريات البورجيسومدوسا بشكل استثنائي في صخر البورجيس.