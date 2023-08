أكبر عصابة بالإكوادور تعلن اغتيالها للمرشح الرئاسي

أعلنت أكبر العصابات في الإكوادور، اليوم الخميس، مسؤوليتهم عن اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو.

وفي التفاصيل: أعلن ممثلو أكبر العصابات في الإكوادور “”لوس لوبوس”، عن مسؤوليتهم عن الاغتيال مبررين فعلتهم بما أسموه عدم الوفاء بالوعود والفساد”، بحسب ما ذكرت مجلة “سيمانا” الكولومبية،

وتشير المجلة إلى تسجيل نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر في مقطع مصور، 20 رجلا يرتدون أغطية للرأس ويحملون أسلحة في أيديهم، ويقرون بتحمل “مسؤولية مقتل” فيلافيسينسيو.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو اغتيال مرشح رئاسي بأنه “جريمة سياسية” ومحاولة لتعطيل الانتخابات. وبحسب استطلاعات الرأي، احتل فيلافيسينسيو يمين الوسط المرتبة الرابعة أو الخامسة من حيث الشعبية.

⚡️Supposed members of the Los Lobos gang claim the assassination of Fernando Villavicencio, candidate in the Ecuadorian presidential electionspic.twitter.com/Oeq4owISFQ

— War Monitor (@WarMonitors) August 10, 2023