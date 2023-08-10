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ظهروا خلال مقطع فيديو يقرون بمسؤوليتهم

أكبر عصابة بالإكوادور تعلن اغتيالها للمرشح الرئاسي

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٣٨ مساءً
أكبر عصابة بالإكوادور تعلن اغتيالها للمرشح الرئاسي
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت أكبر العصابات في الإكوادور، اليوم الخميس، مسؤوليتهم عن اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو.

وفي التفاصيل: أعلن ممثلو أكبر العصابات في الإكوادور “”لوس لوبوس”،  عن مسؤوليتهم عن الاغتيال مبررين فعلتهم بما أسموه عدم الوفاء بالوعود والفساد”، بحسب ما ذكرت مجلة “سيمانا” الكولومبية،

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اغتيال المرشح الرئاسي

وتشير المجلة إلى تسجيل نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر في مقطع مصور، 20 رجلا يرتدون أغطية للرأس ويحملون أسلحة في أيديهم، ويقرون بتحمل “مسؤولية مقتل” فيلافيسينسيو.

وفي وقت سابق، وصف الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو اغتيال مرشح رئاسي بأنه “جريمة سياسية” ومحاولة لتعطيل الانتخابات. وبحسب استطلاعات الرأي، احتل فيلافيسينسيو يمين الوسط المرتبة الرابعة أو الخامسة من حيث الشعبية.

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