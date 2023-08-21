أكثر الشعوب استخدامًا لمواقع التواصل الاجتماعي في 2023

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كشفت دراسة حديثة عن أن مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم يقضون في المتوسط ساعتين و31 دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي يوميًّا، أي بزيادة قدرها 4 دقائق عن العام السابق.
وقد لوحظ أن الاستخدام اليومي لوسائل التواصل الاجتماعي زاد بنسبة 55% مقارنةً بالعقد الماضي في عام 2013 عندما تم قياس متوسط الوقت المستغرق على وسائل التواصل الاجتماعي بساعة واحدة و37 دقيقة.
جدير بالذكر أن العدد الإجمالي لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في العالم يُقدر بنحو 4.76 مليار، وهو ما يمثل 59% من سكان العالم.
في المقابل، تم تسجيل أدنى مستويات استخدام المواقع لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عامًا. ونتيجة لذلك، فإن دولًا مثل اليابان التي لديها شيخوخة سكانية تقضي أقل قدر من الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي.
عندما يتعلق الأمر بأوروبا، فإن شمال أوروبا (83.6%) لديها أعلى نسبة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين كحصة من إجمالي السكان. تليها أوروبا الغربية (83.3%) في المرتبة الثانية، وجنوب أوروبا (76.7%) في المرتبة الثالثة.
من ناحية أخرى، تمتلك آسيا أكبر حصة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين في العالم، حيث إن أكثر من 50% من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي العالمية في آسيا.
تم استخدام تقرير DataReportal الرقمي لعام 2023 لتصنيف البلدان التي تقضي معظم الوقت على وسائل التواصل الاجتماعي. ويتم سرد البلدان بترتيب تصاعدي وفقًا لمقدار الوقت الذي يقضيه المستخدمون الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عامًا يوميًّا على وسائل التواصل الاجتماعي. في الحالة التي تتماثل فيها المدة الزمنية التي يتم قضاؤها على وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة لدولتين أو أكثر.