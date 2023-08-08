Icon

إيكواس يجتمعون الخميس لبحث انقلاب النيجر Icon ترامب يلجأ إلى حيلته الأخيرة بتشويه سمعة المحكمة في واشنطن Icon عبدالوهاب عابد عن مصير حمدالله : أطقم الاتحاد كانت جيدة ! Icon إدوارد ميندي: سنجعل الجمهور السعودي فخورًا بنا Icon الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس أوغندا Icon ألمانيا تحذر من العاصفة زكريا Icon سفارة السعودية بأمريكا للمواطنين: احذروا التقلبات الجوية Icon الإعلان عن المدرب الجديد لـ المنتخب السعودي قبل 20 أغسطس Icon أكثر من 12 مليون عملية نفّذتها أبشر خلال النصف الأول من 2023 Icon مالي تحذر من تدخل إكواس عسكريًّا في النيجر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
التحول الرقمي في السعودية قصة نجاح

أكثر من 12 مليون عملية نفّذتها أبشر خلال النصف الأول من 2023

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٨ صباحاً
أكثر من 12 مليون عملية نفّذتها أبشر خلال النصف الأول من 2023
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت منصة أبشر المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حجم العمليات المنفذة خلال النصف الأول من عام 2023.

12 مليونًا

وقالت أبشر في منشور عبر منصة إكس: إن أكثر من 12 مليون عملية نفّذتها أبشر خلال النصف الأول من 2023.

قد يهمّك أيضاً
رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا

رفع حظر استيراد لحوم الدواجن والبيض من بولندا

جراحة تؤجل نزال القفص بين إيلون ماسك ومارك

جراحة تؤجل نزال القفص بين إيلون ماسك ومارك

قصة نجاح

وأضافت: إن التحول الرقمي في السعودية قصة نجاح، يلمها المقيم والمواطن والزائر، خلال تنفيذ خدماتهم الإلكترونية والحكومية، كانت منصة أبشر لها منجزات في ذلك، يأتي في مقدمتها تدشين 16 خدمة إلكترونية، وتنفيذ أكثر من 12 مليون عملية إلكترونية خلال النصف الأول من عام 2023.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد الانتخابات
العالم

رئيس وزراء هولندا يعتزم اعتزال السياسة بعد...

العالم
تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ
السعودية اليوم

تنوع سياحي جاذب بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية...

السعودية اليوم
الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى 2026
آخر الاخبار

الأهلي يتفق على ضم فرانك كيسي حتى...

آخر الاخبار
المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بالسعودية بـ 46 درجة مئوية
السعودية اليوم

المدينة المنورة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم...

السعودية اليوم
ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ في جدة
السعودية اليوم

ضبط أشخاص استأجروا فيلا لخلط مكونات التبغ...

السعودية اليوم
الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية
آخر الاخبار

الاتفاق يقترب من ضم مدافع إشبيلية

آخر الاخبار
نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية
السعودية اليوم

نظام الوساطة العقارية أنهى العروض الوهمية والعشوائية

السعودية اليوم
ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام
العالم

ترامب ينتظر اعتقاله بعد رسالة المدعي العام

العالم