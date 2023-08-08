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أعلنت منصة أبشر المنصة الرائدة في الخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية، حجم العمليات المنفذة خلال النصف الأول من عام 2023.
وقالت أبشر في منشور عبر منصة إكس: إن أكثر من 12 مليون عملية نفّذتها أبشر خلال النصف الأول من 2023.
وأضافت: إن التحول الرقمي في السعودية قصة نجاح، يلمها المقيم والمواطن والزائر، خلال تنفيذ خدماتهم الإلكترونية والحكومية، كانت منصة أبشر لها منجزات في ذلك، يأتي في مقدمتها تدشين 16 خدمة إلكترونية، وتنفيذ أكثر من 12 مليون عملية إلكترونية خلال النصف الأول من عام 2023.
🎬 أكثر من 12 مليون عملية نفّذتها #أبشر خلال النصف الأول من 2023م..
وللنجاح قصّة مستمّرة في رحلة التحول الرقمي #لكم_نسابق_الزمن pic.twitter.com/K5Nr1OZg79
— أبشر (@Absher) August 7, 2023