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وسط جاهزية وزارة التعليم

أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس غدًا

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ مساءً
أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس غدًا
المواطن - واس

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ينتظم غداً أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات السعودية في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.

خطة استراتيجية لوزارة التعليم

وبدأت وزارة التعليم استعدادها للعام الدراسي منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم وفق خطة استراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات، حيث عملت الفرق الميدانية الوزارية بمساندة لجان الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس، ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الطلبة، مؤكدة على دور أولياء الأمور والأسر في تحفيز أبنائهم والحرص على مشاركتهم، بما يحقق الأهداف التعليمية لرحلة أبنائنا وبناتنا الطلبة.

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