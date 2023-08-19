أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة يعودون إلى المدارس غدًا دوري روشن يجمع ميريح ديميرال بـ رونالدو مجددًا الديوان الملكي: وفاة الأميرة نورة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود جداول الحصص الدراسية عبر قنوات عين ومنصة مدرستي مجلس الأمن الروسي: لا مفر من هزيمة الغرب في أوكرانيا 8 حالات يتم فيها تعليق الدراسة 21 جامعة تشهد العودة لنظام الفصلين غدًا أجواء خيالية تُصاحب حفل نيمار أمام 60 ألف هلالي السديس يزور وكالة المسجد النبوي غدًا للاطمئنان على خطط شؤون الأئمة فوز ثمين لـ أبها ضد الرائد بهدف
ينتظم غداً أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة من التعليم العام، ونحو 1,360,000 طالب وطالبة من التعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني في جميع مناطق ومحافظات السعودية في مدارسهم ومؤسساتهم التعليمية والأكاديمية والتدريبية المختلفة.
وبدأت وزارة التعليم استعدادها للعام الدراسي منذ وقت مبكر، بالتكامل مع إدارات التعليم وفق خطة استراتيجية، لتهيئة المدارس وتحقيق البداية الجادة لعودة الطلاب والطالبات، حيث عملت الفرق الميدانية الوزارية بمساندة لجان الاستعداد المدرسي في إدارات التعليم لتوفير الاحتياجات اللازمة للمدارس، ورفع مستوى الجاهزية لاستقبال الطلبة، مؤكدة على دور أولياء الأمور والأسر في تحفيز أبنائهم والحرص على مشاركتهم، بما يحقق الأهداف التعليمية لرحلة أبنائنا وبناتنا الطلبة.