Icon

8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران Icon أكثر من 605 آلاف عملية تجديد رخص السير إلكترونيًا في 6 أشهر Icon ماركو سيلفا: ميتروفيتش جاهز للعب معنا Icon خطر يهدد ألمانيا في فصول الشتاء المقبلة Icon لقطات لهطول الأمطار والبرد على شمال أبها Icon كياني راعيًا ذهبيًا لـ الأهلي حتى 2026 Icon فرصة دبلوماسية لحل أزمة النيجر بقمة إيكواس Icon إعلان نتائج المرشحين للقبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد Icon 3 استفسارات تهم مستفيدي حساب المواطن بعد إيداع الدعم Icon فابريزيو رومانو: نيمار يملك عرضًا من الهلال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تتم عبر منصة أبشر

أكثر من 605 آلاف عملية تجديد رخص السير إلكترونيًا في 6 أشهر

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
أكثر من 605 آلاف عملية تجديد رخص السير إلكترونيًا في 6 أشهر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن الأمن العام، أنه تم تنفيذ أكثر من 605 آلاف عملية تجديد رخص سير مركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر خلال النصف الأول من عام 2023م.

خدمة فورية على مدار الساعة

وتمكن خدمات تجديد رخصة سير المركبة، أصحاب المركبات من تجديد رخصة سير مركباتهم إلكترونيًا وتسلمها من خلال الناقل البريدي مباشرة.

قد يهمّك أيضاً
جوارديولا يصدم برشلونة بسبب برناردو سيلفا

جوارديولا يصدم برشلونة بسبب برناردو سيلفا

النصر عينه على التأهل الثاني لنصف نهائي البطولة العربية

النصر عينه على التأهل الثاني لنصف نهائي البطولة العربية

وتعد الخدمة فورية على مدار الساعة، وتهدف إلى تقليل الازدحام المروري، وتوفير الوقت والجهد.

أبرز أرقام العمليات

وبشأن أبرز أرقام العمليات المنفذة الأخرى خلال النصف الأول من 2023، فتم تنفيذ 531264 عملية إسقاط مركبة مهملة أو تالفة، و383311 تجديد رخصة قيادة، و490868 إذن إصلاح مركبة، و467134 إصدار طلب تفويض قيادة، 98144 عملية استبدال لوحات، 85787 عملية مبايعة مركبات، و28662 صلاحية تأمين مركبات.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 235 ريالاً
السوق

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ...

السوق
مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن
السعودية اليوم

مواطن يحول مزرعته لمزار سياحي في بلقرن

السعودية اليوم
اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية
العالم

اصطدام هليكوبتر بمبنى في لاجوس النيجيرية

العالم
مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة رياض محرز
الرياضة

مانشستر سيتي يفاجئ الأهلي بتغريدة بشأن صفقة...

الرياضة
جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا
الرياضة

جوردان هندرسون اتفاقي رسميًا

الرياضة
جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200 كجم
السعودية اليوم

جراحة نادرة لعلاج سمنة مريض تجاوز 200...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين
وظائف

وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين

وظائف
وظائف شاغرة في فروع شركة رتال
وظائف

وظائف شاغرة في فروع شركة رتال

وظائف