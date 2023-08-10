أكثر من 605 آلاف عملية تجديد رخص السير إلكترونيًا في 6 أشهر

أعلن الأمن العام، أنه تم تنفيذ أكثر من 605 آلاف عملية تجديد رخص سير مركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر خلال النصف الأول من عام 2023م.

خدمة فورية على مدار الساعة

وتمكن خدمات تجديد رخصة سير المركبة، أصحاب المركبات من تجديد رخصة سير مركباتهم إلكترونيًا وتسلمها من خلال الناقل البريدي مباشرة.

وتعد الخدمة فورية على مدار الساعة، وتهدف إلى تقليل الازدحام المروري، وتوفير الوقت والجهد.

أبرز أرقام العمليات

وبشأن أبرز أرقام العمليات المنفذة الأخرى خلال النصف الأول من 2023، فتم تنفيذ 531264 عملية إسقاط مركبة مهملة أو تالفة، و383311 تجديد رخصة قيادة، و490868 إذن إصلاح مركبة، و467134 إصدار طلب تفويض قيادة، 98144 عملية استبدال لوحات، 85787 عملية مبايعة مركبات، و28662 صلاحية تأمين مركبات.