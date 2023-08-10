8 إصابات في انفجار مجمع للفولاذ بإيران أكثر من 605 آلاف عملية تجديد رخص السير إلكترونيًا في 6 أشهر ماركو سيلفا: ميتروفيتش جاهز للعب معنا خطر يهدد ألمانيا في فصول الشتاء المقبلة لقطات لهطول الأمطار والبرد على شمال أبها كياني راعيًا ذهبيًا لـ الأهلي حتى 2026 فرصة دبلوماسية لحل أزمة النيجر بقمة إيكواس إعلان نتائج المرشحين للقبول بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد 3 استفسارات تهم مستفيدي حساب المواطن بعد إيداع الدعم فابريزيو رومانو: نيمار يملك عرضًا من الهلال
أعلن الأمن العام، أنه تم تنفيذ أكثر من 605 آلاف عملية تجديد رخص سير مركبات إلكترونيًا عبر منصة أبشر خلال النصف الأول من عام 2023م.
وتمكن خدمات تجديد رخصة سير المركبة، أصحاب المركبات من تجديد رخصة سير مركباتهم إلكترونيًا وتسلمها من خلال الناقل البريدي مباشرة.
وتعد الخدمة فورية على مدار الساعة، وتهدف إلى تقليل الازدحام المروري، وتوفير الوقت والجهد.
وبشأن أبرز أرقام العمليات المنفذة الأخرى خلال النصف الأول من 2023، فتم تنفيذ 531264 عملية إسقاط مركبة مهملة أو تالفة، و383311 تجديد رخصة قيادة، و490868 إذن إصلاح مركبة، و467134 إصدار طلب تفويض قيادة، 98144 عملية استبدال لوحات، 85787 عملية مبايعة مركبات، و28662 صلاحية تأمين مركبات.