حصيلة ضحايا الانهيار الأرضي في جورجيا ترتفع لـ 26 قتيلًا مذيعة تكشف عن طريقة نصب جديدة ومخيفة في تأجير الشقق أكوا باور السعودية تنفذ مشروع تحلية مياه في دبي بمليار دولار تفعيل قوة إيكواس الاحتياطية لاستعادة النظام بالنيجر ضبط 4 متسولين بالرياض بعضهم يبيع عبوات مياه لقائدي المركبات لحظة انهيار منصة ألعاب مائية في ملاهٍ وإصابة 7 بألمانيا عبدالله الشهري امتهن صناعة العصي منذ 22 عامًا فما قصته في عهدة وزارة الثقافة.. القناة الثقافية تطل بثوب جديد الفيدرالي الأمريكي يلمح إلى رفع الفائدة تراجع أسعار الذهب وسط حالة ترقب لقرارات الفيدرالي الأمريكي
قررت شركة “أكوا باور” السعودية تنفيذ مشروع تحلية مياه في دبي بقرابة المليار دولار، وبقدرة إنتاجية 180 مليون غالون من المياه المحلاة يوميًّا.
اختارت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) شركة “أكوا باور” السعودية باعتبارها الشركة الأفضل لبناء وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان، الذي يستخدم تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، والبالغة طاقته الإنتاجية 180 مليون غالون يوميًّا، وفقًا لما ذكرته الهيئة في بيان اليوم الأربعاء.
قالت الهيئة: إنها حصلت على أدنى سعر عالمي بلغ 0.36 دولار للمتر المكعب الواحد من المياه المحلاة، بعدما تلقت 29 طلبًا من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع الذي يبلغ حجم استثماراته 3.56 مليار درهم (914 مليون دولار)، بحسب “بلومبرغ”.
كانت “ديوا” طرحت عروض التأهيل في 18 أكتوبر الماضي، حيث تأهلت 6 شركات للتقدم بالعروض النهائية. وتلقت الهيئة عرضين من كل من “أكوا باور” وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في مايو استجابة لطلب تقديم العروض الذي طرحته في ديسمبر.
يعتبر مشروع “مجمع حصيان” لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، أول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي 490 مليون غالون يوميًّا، ترتفع إلى 670 مليون غالون يوميًّا عام 2026 مع استكمال هذا المشروع.
وتعد شركة “أكوا باور” شركة رائدة في تزويد الطاقة وتحلية المياه، كما تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءًا من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.
وفي أغسطس 2022، أعلنت شركة أكوا باور عن عزمها توقيع اتفاقية البنود الرئيسية، مع وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة أوزبكستان لمشروع طاقة رياح بطاقة إنتاجية قدرها 1500 ميجا وات في كاراكالباكستان.
وقالت أكوا باور في بيان صادر عنها: إن قيمة الاتفاقية تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي للمشروع نهاية عام 2023 ويتم تشغيله بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2026.