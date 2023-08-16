أكوا باور السعودية تنفذ مشروع تحلية مياه في دبي بمليار دولار

قررت شركة “أكوا باور” السعودية تنفيذ مشروع تحلية مياه في دبي بقرابة المليار دولار، وبقدرة إنتاجية 180 مليون غالون من المياه المحلاة يوميًّا.

أكوا باور الأفضل

اختارت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) شركة “أكوا باور” السعودية باعتبارها الشركة الأفضل لبناء وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع مجمع حصيان، الذي يستخدم تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، والبالغة طاقته الإنتاجية 180 مليون غالون يوميًّا، وفقًا لما ذكرته الهيئة في بيان اليوم الأربعاء.

قالت الهيئة: إنها حصلت على أدنى سعر عالمي بلغ 0.36 دولار للمتر المكعب الواحد من المياه المحلاة، بعدما تلقت 29 طلبًا من مطورين عالميين لتنفيذ المشروع الذي يبلغ حجم استثماراته 3.56 مليار درهم (914 مليون دولار)، بحسب “بلومبرغ”.

القدرة الإنتاجية للمشروع

كانت “ديوا” طرحت عروض التأهيل في 18 أكتوبر الماضي، حيث تأهلت 6 شركات للتقدم بالعروض النهائية. وتلقت الهيئة عرضين من كل من “أكوا باور” وشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة “طاقة” في مايو استجابة لطلب تقديم العروض الذي طرحته في ديسمبر. يعتبر مشروع “مجمع حصيان” لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، أول مشروع لهيئة كهرباء ومياه دبي وفق نموذج المنتج المستقل للمياه. وتبلغ القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة في دبي 490 مليون غالون يوميًّا، ترتفع إلى 670 مليون غالون يوميًّا عام 2026 مع استكمال هذا المشروع.