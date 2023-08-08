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تبلغ طاقته الإنتاجية 6.5 ميجاوات

أكوا باور تركب أكبر توربين رياح بآسيا الوسطى في أوزبكستان

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٩ مساءً
أكوا باور تركب أكبر توربين رياح بآسيا الوسطى في أوزبكستان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أكوا باور عن تركيب توربين رياح تبلغ طاقته الإنتاجية 6.5 ميجاوات في مشروع محطة باش لطاقة الرياح التي تصل قدرتها إلى 500 ميغاواط في أوزباكستان.
وحسب قناة “العربية”، قالت الشركة إن هذا التوربين يعد الأكبر من نوعه في آسيا الوسطى، وستضم المحطة 79 مولدًا لتوربينات الرياح عند اكتمالها بحلول الربع الأول من 2025، ومن المتوقع أن تنتج أكثر من 1650 غيغاواط في الساعة من الكهرباء سنويًا، مما يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 750 طنًا سنويًا.

أول توربين في محطة باش

وذكرت شركة أكوا باور أن هذا هو أول توربين في مشروع محطة باش لطاقة الرياح، البالغة قدرتها 500 ميجاوات، والكائنة في بخارى بأوزبكستان. وتتضمن محفظة مشروعات “أكوا باور” بأوزبكستان 10مشروعات بقيمة تبلغ 7.5 مليار دولار.

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ريادة في الطاقة وتحلية المياه

وتعد شركة “أكوا باور” شركة رائدة في تزويد الطاقة وتحلية المياه، كما تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءًا من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.

وفي أغسطس 2022، أعلنت شركة أكوا باور عن عزمها توقيع اتفاقية البنود الرئيسية، مع وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة أوزبكستان لمشروع طاقة رياح بطاقة إنتاجية قدرها 1500 ميجاوات في كاراكالباكستان.

وقالت أكوا باور في بيان صادر عنها إن قيمة الاتفاقية تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي للمشروع نهاية عام 2023 ويتم تشغيله بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2026.

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