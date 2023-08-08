الموارد البشرية تحذر من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة 272 مخالفة على منشآت بيع الذهب خلال الربع الثاني من 2023 مجلس الوزراء يوافق على إنشاء رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي 3 مواطنين في قبضة الأمن لترويج المخدرات في رنية أكوا باور تركب أكبر توربين رياح بآسيا الوسطى في أوزبكستان الأرصاد: أمطار على نجران حتى الـ8 مساءً تأثر الشيخ بندر بليلة أثناء الصلاة على والده موعد دخول سهيل مكذب العداد والحساب والد الشيخ بندر بليلة في ذمة الله سبب انزعاج فرانك كيسي من برشلونة
أعلنت شركة أكوا باور عن تركيب توربين رياح تبلغ طاقته الإنتاجية 6.5 ميجاوات في مشروع محطة باش لطاقة الرياح التي تصل قدرتها إلى 500 ميغاواط في أوزباكستان.
وحسب قناة “العربية”، قالت الشركة إن هذا التوربين يعد الأكبر من نوعه في آسيا الوسطى، وستضم المحطة 79 مولدًا لتوربينات الرياح عند اكتمالها بحلول الربع الأول من 2025، ومن المتوقع أن تنتج أكثر من 1650 غيغاواط في الساعة من الكهرباء سنويًا، مما يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 750 طنًا سنويًا.
وذكرت شركة أكوا باور أن هذا هو أول توربين في مشروع محطة باش لطاقة الرياح، البالغة قدرتها 500 ميجاوات، والكائنة في بخارى بأوزبكستان. وتتضمن محفظة مشروعات “أكوا باور” بأوزبكستان 10مشروعات بقيمة تبلغ 7.5 مليار دولار.
وتعد شركة “أكوا باور” شركة رائدة في تزويد الطاقة وتحلية المياه، كما تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءًا من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.
وفي أغسطس 2022، أعلنت شركة أكوا باور عن عزمها توقيع اتفاقية البنود الرئيسية، مع وزارة الطاقة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدولة أوزبكستان لمشروع طاقة رياح بطاقة إنتاجية قدرها 1500 ميجاوات في كاراكالباكستان.
وقالت أكوا باور في بيان صادر عنها إن قيمة الاتفاقية تقدر بنحو 2.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يتم الإغلاق المالي للمشروع نهاية عام 2023 ويتم تشغيله بالكامل بحلول الربع الأول من عام 2026.