ألسنة اللهب تلتهم قاذفة روسية إستراتيجية

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نشر مسؤول أوكراني بارز صورًا تظهر ما قال: إنها القاذفة الإستراتيجية الروسية توبوليف تي يو 22 إم وهي تحترق.
وجاء ذلك بعدما اتهمت موسكو كييف بشن هجوم في عمق الأراضي الروسية، باستخدام طائرة مسيّرة.
وتظهر الصور التي نشرها مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون غيراشينكو، ألسنة اللهب تلتهم القاذفة الإستراتيجية الروسية توبوليف تي يو 22 إم، على أرض مطار.
وكانت كييف قالت في وقت سابق: إن روسيا استخدمت القاذفة الإستراتيجية الروسية المذكورة، المتمركزة في مطار سولتسي، في قصف الأراضي الأوكرانية بصواريخ كروز من طراز كيه إتش 22.
ونسب المسؤول الأوكراني إلى وسائل إعلام روسية، نشرها صورًا تتحدث عن احتراق القاذفة بعد هجوم بطائرة مسيّرة على مطار سولتسي، في مقاطعة نوفغورود غربي روسيا، السبت.
ولم يشر المسؤول الأوكراني صراحة إلى مسؤولية بلاده عن الهجوم.