ألعاب نارية وطائرات درونز تضيء سماء بوليفارد الرياض

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وثقت لقطات لحظة إطلاق الألعاب النارية وطائرات الدرونز في بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الجيمرز.
وتظهر لقطات وثقتها “قناة العربية” استمتاع المواطنين والزوار بإطلاق الألعاب النارية التي أضاءت سماء السعودية في بوليفارد سيتي، بالإضافة إلى طائرات الدرونز التي شكلت رسومات أضاءت سماء البوليفارد.
يشار إلى أن موسم الجيمرز: أرض الأبطال، من تنظيم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، ويعود في نسخته الثانية ليقدم تجربة استثنائية تمزج بين الرياضة، والترفيه، والتعليم من خلال مجموعة من البطولات الاحترافية في أشهر الألعاب الإلكترونية بمشاركة نخبة من اللاعبين للمنافسة على جوائز إجمالية تبلغ 45 مليون دولار، وحفلات موسيقية لأكبر نجوم الفن العرب والعالميين، ومنافسات مجتمعية في الألعاب الإلكترونية، ومنصات تعليمية، وفعاليات ترفيهية تناسب مختلف الفئات العمرية.
شاهد الألعاب النارية وطائرات الدرونز في #بوليفارد_رياض_سيتي ضمن فعاليات #موسم_الجيمرز
عبر:
@bandar__W pic.twitter.com/F4JqDoN1gg
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) August 25, 2023