ألمانيا تحذر من العاصفة زكريا

كشفت تقارير إعلامية أن هيئة الأرصاد الجوية الألمانية توقعت هبوب عاصفة قوية زكريا أمس الاثنين واليوم الثلاثاء في بحر البلطيق.

سرعة الرياح

وتم تعليق خدمات العبارات إلى جزيرتي هيدينسي وروجن في شمال ألمانيا.

وذكرت شركة الشحن هيدينسي: “نطلب من كل المصطافين الذين أرادوا الوصول أو المغادرة أمس الاثنين أو اليوم الثلاثاء تغيير موعد وصولهم أو مغادرتهم إلى يوم الأربعاء”.

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية أن الرياح القادمة من الشمال الغربي قد تصل سرعتها إلى ما يتراوح بين 90 و100 كيلومتر في الساعة، وفي بعض الحالات يمكن أن تصل إلى سرعة الإعصار التي تبلغ نحو 105 كيلومترات في الساعة.

وأضاف مايكل كنوبلسدورف المسؤول بهيئة الأرصاد في ألمانيا : “هذا وضع غير معتاد للغاية في هذا الوقت من العام. نتوقع عاصفة كهذه في الخريف وليس في منتصف الصيف”.