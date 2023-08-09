Icon

حلّ البرلمان والحكومة الباكستانية تمهيدًا للانتخابات Icon رئيس أركان النيجر: مستعدون للتخلي عن الدعم الأمريكي Icon بدء إيداع حساب المواطن لشهر أغسطس شاملًا الدعم الإضافي Icon 3.2 ملايين راكب عبر الطيران المدنيّ في موسم الحج Icon رابح صقر ينعي عضو فرقته سعد الهليل Icon بدء صيانة طريق الملك عبدالعزيز بالدمام Icon الأرصاد: رياح شديدة على الرايس وبدر وينبع غدًا Icon ضابط أمريكي: فشل الهجوم المضاد وروسيا تسيطر على خطوط المواجهة Icon ساديو ماني: الشرطة صعب علينا المباراة وأسعى لإسعاد الجمهور Icon ألمانيا تحظر تصدير المواشي إلى مصر لسبب غريب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
يرجع لانتهاك حقوق الحيوان

ألمانيا تحظر تصدير المواشي إلى مصر لسبب غريب

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٦ مساءً
ألمانيا تحظر تصدير المواشي إلى مصر لسبب غريب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت وسائل إعلام مصرية أن ألمانيا حظرت تصدير المواشي إلى مصر وعدة دول أخرى بسبب انتهاك حقوق الحيوان.

حظر المواشي

وقررت الحكومة الألمانية حظر تصدير المواشي الحية إلى مصر، تزامنًا مع مطالبات لمنظمات حقوق الحيوان الألمانية بمنع تصديرها لعدة الدول، وفقًا لوزارة الزراعة المصرية.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

اعتقال جنديين بالبحرية الأمريكية بتهم التجسس لحساب الصين

اعتقال جنديين بالبحرية الأمريكية بتهم التجسس لحساب الصين

بقر أبقار الأبقار

وبحسب وزارة الزراعة المصرية، فإن سبب حظر تصدير المواشي إلى مصر يرجع لانتهاك حقوق الحيوان في البلاد.

ووفق ما نقله الموقع الرسمي لرابطة الفيدرالية لمعارضي التجارب على الحيوانات، دعت 8 منظمات لحماية الحيوان وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير، إلى حظر “النقل الوحشي” للحيوانات الحية من ألمانيا إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، عن طريق قرار قانوني.

وذكرت الرابطة أن المنظمات رحبت بقرار وزارة الزراعة الفيدرالية، بسحب الشهادات البيطرية الألمانية لتصدير الماشية الحية والأغنام والماعز للتربية من ألمانيا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات في الجامعة
السعودية اليوم

أمانة جدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات...

السعودية اليوم
هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع الخاص
السعودية اليوم

هدف يدعم توظيف 201 ألف سعودي بالقطاع...

السعودية اليوم
وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل
العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: التماسك الداخلي للجيش يتآكل

العالم
أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه المسقي في أبها
السعودية اليوم

أكثر من مليون سائح سنويًّا يقصدون متنزه...

السعودية اليوم
جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي
آخر الاخبار

جمهور الهلال ينتظر ودية الكويت الكويتي

آخر الاخبار
دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق
العالم

دواء هندي ملوث يقتل أطفال العراق

العالم
تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3 أشخاص بينهم رجلا أمن في الرياض
أخبار أمنية

تنفيذ حكم القتل حدًا بمواطن قتل 3...

أخبار أمنية
انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وروسيا
السعودية اليوم

انطلاق الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي بين...

السعودية اليوم