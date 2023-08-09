ألمانيا تحظر تصدير المواشي إلى مصر لسبب غريب

كشفت وسائل إعلام مصرية أن ألمانيا حظرت تصدير المواشي إلى مصر وعدة دول أخرى بسبب انتهاك حقوق الحيوان.

حظر المواشي

وقررت الحكومة الألمانية حظر تصدير المواشي الحية إلى مصر، تزامنًا مع مطالبات لمنظمات حقوق الحيوان الألمانية بمنع تصديرها لعدة الدول، وفقًا لوزارة الزراعة المصرية.

وبحسب وزارة الزراعة المصرية، فإن سبب حظر تصدير المواشي إلى مصر يرجع لانتهاك حقوق الحيوان في البلاد.

ووفق ما نقله الموقع الرسمي لرابطة الفيدرالية لمعارضي التجارب على الحيوانات، دعت 8 منظمات لحماية الحيوان وزير الزراعة الألماني، جيم أوزدمير، إلى حظر “النقل الوحشي” للحيوانات الحية من ألمانيا إلى دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، عن طريق قرار قانوني.

وذكرت الرابطة أن المنظمات رحبت بقرار وزارة الزراعة الفيدرالية، بسحب الشهادات البيطرية الألمانية لتصدير الماشية الحية والأغنام والماعز للتربية من ألمانيا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.