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من طراز 218 إس جي

ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٠ صباحاً
ألمانيا تعطي الموافقة النهائية لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة الألمانية أعطت الضوء الأخضر لتسليم غواصة ثانية لسنغافورة.

قرار بالموافقة النهائية

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك في خطاب موجه للجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الألماني “بوندستاج”: إنه تم اتخاذ قرار بالموافقة النهائية على ذلك من جانب مجلس الأمن الاتحادي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

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غواصة

من المعروف أن القرار يتعلق بغواصة من طراز “218 إس جي” من إنتاج شركة “تيسنكروب” للأنظمة البحرية.

وتم تغطيس غواصتين في حوض بناء السفن التابع للشركة في مدينة كييل الألمانية بحضور المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس وزراء سنغافورة لي هسين لو في ديسمبر الماضي، وكان تم تسليم واحدة منهما بالفعل.

يشار إلى أن سنغافورة اشترت إجمالي أربع غواصات من طراز “218 إس جي”.

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