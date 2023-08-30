أماكن يحظر فيها صيد الحيوانات البرية

كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن الأماكن التي يُحظر فيها الصيد وفقًا للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وحددت اللائحة الأماكن التي يحظر صيد الكائنات الفطرية البرية فيها وهي:

داخل حدود الحرمين الشريفين.

داخل حدود المدن والقرى.

داخل حدود الأماكن المصنفة تراثيًّا.

داخل حدود المناطق الرطبة وإلى مسافة تقل عن 2 كم منها.

داخل حدود كافة المناطق المعلنة كمناطق محمية، إلا بموجب تصريح يصدر بناءً على اشتراطات وضوابط خاصة تصدر عن المركز.

منطقة الحدود البرية المحددة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية

الطرقات العامة والفرعية وإلى مسافة 2 كم منها.

حرم الشاطئ.

الشريط الساحلي لجميع سواحل المملكة بعرض 20 كيلومترًا من حرم الشاطئ.

وتضمنت اللائحة أنه يحظر استخدام أو تأجير المزارع والاستراحات والأملاك الخاصة للصيد، كما يجب أن تكون الأماكن المسموح الصيد فيها بعيدة عن المواقع السكنية والمساجد والمنشآت العامة والخاصة على مسافات لا تقل عن 2 كم منها.​

وحظرت اللائحة بشكل دائم صيد الأنواع الآتية:

النمر العربي، الضبع، الذئب، ابن أوى، الوشق، القط الرملي، الرتم، غرير العسل، المها العربي، غزال الريم (الرملي)، غزال الأدمي (الجبلي، والغزال النوبي) والغزال الفرساني، جميع أنواع الطيور المتوطنة والمدرجة في الملحق (3).

أهداف اللائحة

وتهدف اللائحة إلى تحديد قوائم بأنواع الكائنات المحظور صيدها أو المسموح صيدها وكميات الصيد لكل نوع والحصص المحددة لكل ترخيص، وتحديد المواقع التي يسمح بالصيد فيها وتاريخ بدء وانتهاء مواسم الصيد والأوقات التي يسمح بالصيد خلالها وآليات الحظر الزمني للصيد في المملكة، وتحديد الوسائل والمعدات المحظورة أو التي يسمح باستخدامها في عمليات الصيد، وتحديد القواعد، والشروط، والضوابط المتعلقة بتراخيص الصيد.