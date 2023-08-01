‫أمام الملك سلمان.. عدد من السفراء المعينين يؤدون القسم

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تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وأدى القسم كل من السفير المعين لدى سلطنة بروناي دار السلام محمد بن عبدالله البريثن، والسفير المعين لدى نيوزيلندا مهنا بن صالح أبا الخيل، والسفير المعين لدى جمهورية أذربيجان عصام بن صالح الجطيلي، والسفير المعين لدى جمهورية النمسا الدكتور عبدالله بن خالد طولة، والسفير المعين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية عبدالله بن محمد السيحاني، والسفير المعين لدى جمهورية تنزانيا المتحدة يحيى بن أحمد عكيش، والسفير المعين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر، قائلين (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).
وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مهامهم.
حضر أداء القسم، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.