أمانة الرياض تواصل صيانة طريق الدمام السريع

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أعلنت أمانة منطقة الرياض، استمرار أعمال صيانة طريق الدمام السريع (المدخل الشرقي) بإجمالي أطوال تتجاوز 56 كم.
ونشرت أمانة الرياض عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، فيديو يوضح أعمال الصيانة والسفلتة والتي تهدف لتحسين تجربة التنقل ورفع كفاءة الطريق.
بإجمالي أطوال تتجاوز 56 كم..
تتواصل أعمال صيانة طريق الدمام السريع (المدخل الشرقي)، لتحسين تجربة التنقل، ورفع كفاءة الطرق.. pic.twitter.com/P2gqJfNmCO
— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) August 11, 2023