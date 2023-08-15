أمانة القصيم تزيل 12.297 حاجزاً خرسانياً

أزالت أمانة منطقة القصيم ممثلة بإدارة رخص الحفريات في مكتب تنسيق المشاريع خلال الربع الثاني لعام 2023 عدد 12.297 حاجزاً خرسانياً مهملة ومجهولة المصدر في مدينة بريدة .

تحسين المشهد الحضري

وذكرت الأمانة أن الهدف من هذه الإزالات تحسين المشهد الحضري وتطوير آلية العمل الرقابي على المقاولين لضمان عدم التشوه البصري وتحقيق السلامة لسالكي الطرق.