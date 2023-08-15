أمانة القصيم تزيل 12.297 حاجزاً خرسانياً

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أزالت أمانة منطقة القصيم ممثلة بإدارة رخص الحفريات في مكتب تنسيق المشاريع خلال الربع الثاني لعام 2023 عدد 12.297 حاجزاً خرسانياً مهملة ومجهولة المصدر في مدينة بريدة .
وذكرت الأمانة أن الهدف من هذه الإزالات تحسين المشهد الحضري وتطوير آلية العمل الرقابي على المقاولين لضمان عدم التشوه البصري وتحقيق السلامة لسالكي الطرق.