أمانة القصيم تطرح فرصة إنشاء وتشغيل هايبر ماركت في طريق الملك سلمان

أعلنت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمار عن طرح فرص استثمارية في إنشاء وتشغيل وصيانة هايبر ماركت على طريق الملك سلمان بحي الإسكان بمدينة بريدة وذلك من ضمن الأنشطة الاستثمارية بمدينة بريدة.

الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية

ودعت أمانة منطقة القصيم المؤسسات والشركات في القطاع الخاص إلى الاطلاع على تفاصيل تلك الفرص، عبر بوابة الاستثمار البلدي (فرص) وللاستفادة من فرصة الهايبر ماركت الدخول عبر الموقع الإلكتروني للفرصة (اضغط هنا).

وأشارت أمانة منطقة القصيم، إلى أن موعد فتح مظاريف الفرصة سيكون بتاريخ 10/10/2023 م.