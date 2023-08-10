أمانة القصيم تواصل أعمال تأهيل وتحسين الطرق والمنتزهات ببريدة

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تواصل أمانة منطقة القصيم ممثلة بوكالة الخدمات ومتابعة الإدارة العامة للتحسين والتجميل أعمال تأهيل وتحسين الطرق الرئيسية بمدينة بريدة وذلك بتهيئة البنية التحتية من سفلتة وتشجير ورصف وإنارة.
وتستمر أعمال الأمانة الميدانية بتأهيل وتحسين الطرق والأماكن العامة والمنتزهات والمضامير في بريدة، حيث حرصت الأمانة على توفير سبل الراحة بإنشاء دورات مياه في عدد من الحدائق منها حديقة الحمر وحديقة الأرياف ومنتزة الملك عبد الله في الجهة الشمالية والجنوبية وكذلك مضمار الملك عبد الله، ولا تزال الأعمال مستمرة لتأهيل المتنزهات والحدائق.
ودعت أمانة القصيم رواد الحدائق والمنتزهات للاستمتاع بها مع الحفاظ على هذه المرافق لينعم بها الجميع.