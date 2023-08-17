أمانة جدة تدخل موسوعة جينيس بأكبر جدارية في العالم

دخلت أمانة محافظة جدة موسوعة جينيس عبر رعايتها لأكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية.

دخول موسوعة جينيس

وذكرت أمانة جدة في بيان صادر عنها أن الأمانة سجلت رقمًا قياسيًا لعام 2023 عبر رعايتها لأكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية، نفذتها المهتمة بالبيئة خلود الفضلي، ليدخلا بها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إذ تندرج هذه الجدارية ضمن سلسلة مبادرات الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية في الأمانة.

مساحة الجدارية

وقال المدير العام للمسؤولية المجتمعية في أمانة جدة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، إن مساحة الجدارية تصل إلى 383 مترًا مربعًا، والتي استغرق العمل عليها 8 أشهر بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أصدقاء أمانة جدة، مبينًا استخدام 400 ألف غطاء بلاستيكي في تنفيذها.