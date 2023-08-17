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مصنوعة من الأغطية البلاستيكية

أمانة جدة تدخل موسوعة جينيس بأكبر جدارية في العالم

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤٠ مساءً
أمانة جدة تدخل موسوعة جينيس بأكبر جدارية في العالم
المواطن - فريق التحرير

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دخلت أمانة محافظة جدة موسوعة جينيس عبر رعايتها لأكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية.

دخول موسوعة جينيس

وذكرت أمانة جدة في بيان صادر عنها أن الأمانة سجلت رقمًا قياسيًا لعام 2023 عبر رعايتها لأكبر جدارية في العالم مصنوعة من الأغطية البلاستيكية، نفذتها المهتمة بالبيئة خلود الفضلي، ليدخلا بها موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إذ تندرج هذه الجدارية ضمن سلسلة مبادرات الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية في الأمانة.

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مساحة الجدارية

وقال المدير العام للمسؤولية المجتمعية في أمانة جدة، المهندس هتان بن هاشم حمودة، إن مساحة الجدارية تصل إلى 383 مترًا مربعًا، والتي استغرق العمل عليها 8 أشهر بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أصدقاء أمانة جدة، مبينًا استخدام 400 ألف غطاء بلاستيكي في تنفيذها.

ويهدف تنفيذ هذه الجدارية، إلى التوعية بأهمية المحافظة على البيئة من خلال إعادة استخدام البلاستيك في الأعمال الفنية، والتأكيد على ارتباط الفن بالبيئة، وهو ما يستدعي تسخير الجهود لإعادة تدوير مخلفات البيئة والاستفادة منها في تنفيذ أعمال فنية، فضلًا عن تسخير الطاقات الشبابية وإشراكهم في الأعمال التطوعية تشجيعًا ودعمًا للحفاظ على البيئة.
أمانة جدة

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