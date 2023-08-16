أمانة جدة تغلق 125 من المحال والأكشاك المخالفة

أعلنت أمانة محافظة جدة عن إغلاق 125 منشأة ما بين محال وأكشاك مخالفة في أم الحمام وموقع تشاليح الحمدانية المؤقت، وذلك ضمن جهودها في منع الأنشطة العشوائية ومكافحة الظواهر السلبية والحد من التشوهات البصرية داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.

إغلاق 125 منشأة

وأوضحت أمانة جدة أن الفرق الميدانية ببلدية طيبة الفرعية شاركت في حملة موسعة على منطقة تشاليح الحمدانية وأم الحمام والتي أسفرت عن إغلاق 93 من المحال وإزالة 32 من “الأكشاك”، فيما جرى سحب 49 مركبة من موقع التشاليح المؤقت.

وتهيب الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة وعدم ممارسة الأنشطة التجارية دون الحصول على التراخيص النظامية من الجهات المعنية.