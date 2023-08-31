أمانة منطقة جازان تطرح 7 فرص استثمارية

أعلنت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية مركز الحقو التابع لمحافظة بيش، طرح 7 فرص استثمارية في مواقع متعددة بالمركز، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وأوضح رئيس بلدية الحقو المهندس إسماعيل بن معدي عسيري، أن طرح هذه الفرص يأتي تعزيزاً لفرص الاستثمار ورفع إيرادات البلديات وتنميتها بمراكز ومحافظات المنطقة، حيث يعـد مركز الحقو من أبرز الواجهات السياحية في المنطقة، التي تستقبل سنوياً أعداداً كبيرة من السائحين خلال فصل الشتاء.

فرص استثمارية

وبين أن الفرص الاستثمارية شملت، إنشاء وتشغيل وصيانة موقع سحب السيارات المهملة والتالفة والهياكل، وإنشاء وتشغيل وصيانة “كشك” مقابل مبنى البلدية، وإنشاء وتشغيل وصيانة مستوصف أهلي، و إنشاء وتشغيل وصيانة مقهى بمتنزه جبل ماغص، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود فئة (ج) بجوار تقاطع شهدان مع إسكان الحقو، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود فئة (ج) بإسكان الحقو، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة وقود فئة (ج) بجوار المعهد.

رؤية 2030

ولفت إلى أن تعزيز مفاهيم الاستثمار وتقديم التسهيلات المتاحة، تأتي انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، التي تؤكد أهمية الاستثمار في الإنسان والمكان بما يعزز الاقتصاد المحلي، داعياً الراغبين في الاستثمار للاطلاع والتقديم من خلال الدخول على بوابة الاستثمار البلدي “فرص” عبر الرابط furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية “فرص”.