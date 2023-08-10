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بعد أول هجوم لسمكة قرش منذ 70 عامًا

أمريكا تراقب شواطئها بالطائرات بحثًا عن أسماك القرش

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ صباحاً
أمريكا تراقب شواطئها بالطائرات بحثًا عن أسماك القرش
المواطن - فريق التحرير

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وصلت مسيرات لمراقبة شواطئ مدينة نيويورك الأمريكية، أمس الأربعاء، بحثًا عن أسماك القرش، وذلك كرد فعل على أول هجوم لسمكة قرش منذ 70 عامًا على شاطئ روكاواي، بالقرب من مطار “جيه إف كيه” الدولي في نيويورك.

هجوم مروع

جاءت هذه الخطوة في أعقاب هجوم مروع وقع الاثنين الماضي على امرأة (65 عامًا). وأعلن نائب مفوض إدارة الإطفاء في نيويورك، جوزيف فايفر، أن المسيرات ستحلق فوق شاطئ روكاواي في كوينز وجزيرة كوني في بروكلين وشاطئ اوركارد في برونكس.

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وذكر: “نحن نعمل معًا مع إدارة المتنزهات وقسم شرطة نيويورك لجعل هذا مكانًا آمنًا للسباحة.. نستخدم التكنولوجيا لحماية الأرواح”.

وأردف فايفر أول أمس الثلاثاء أنه تم الإبلاغ عن مشاهدة سمكة قرش في شاطئ روكاواي، إلا أن الشاطئ كان مغلقًا بالفعل أمام السباحة بعد هجوم يوم الاثنين الذي أدى إلى نقل الضحية تاتيانا كولتونيوك إلى المستشفى بعدما عض حيوان مفترس ساقها على بعد نحو 50 قدمًا من الشاطئ.

وتابع فايفر: “كل صباح قبل فتح الشواطئ، سنقوم بتسيير المسيرات وسنجعل قوات إدارة الإطفاء وقوارب الشرطة تتفقد المياه.. وخلال هذا الوقت، إذا رصدنا سمكة قرش، سنتخذ قرارًا بإغلاق الشاطئ”.

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