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تقديم دعم قيمته 1.2 مليار دولار للحكومة اليمنية

أمريكا ترحب بدعم السعودية لليمن في تخفيف معاناته

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٥ مساءً
أمريكا ترحب بدعم السعودية لليمن في تخفيف معاناته
المواطن - واس

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رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان المملكة العربية السعودية مؤخراً عن تقديم دعم ميزانية بقيمة 1,2 مليار دولار للحكومة اليمنية، مما سيساعد في التخفيف من عواقب الوضع الاقتصادي الحاصل هناك.

جاء ذلك ضمن إحاطة مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة الأمريكية ليندا غرينفيلد، لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية.

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وسلطت المندوبة الأمريكية الضوء على نجاح عملية تفريغ مخزن ناقلة النفط “صافر” التي قادتها الأمم المتحدة، وأنه تم نقل كامل كمية النفط من الناقلة المتداعية إلى ناقلة جديدة اسمها “اليمن”.

وأكدت المندوبة الأمريكية أن عملية تفريغ خزان “صافر” مثلت نموذجًا مثاليًا عن التعاون الدولي وما يمكن تحقيقه بالعمل معا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.

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