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محتجز منذ انقلاب 26 يوليو الماضي

أمريكا تطالب بإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول فورًا

الأربعاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ صباحاً
أمريكا تطالب بإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول فورًا
المواطن - فريق التحرير

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جدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفان، أمس الثلاثاء، المطالبة بإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول محمد بازوم فورًا الذي ما زال محتجزًا منذ انقلاب 26 يوليو الماضي.

كما قال: غير صحيح أننا لم ننسق مع فرنسا لإرسال مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند للنيجر، وفقًا للعربية/ الحدث.

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يأتي ذلك، فيما يشهد التحالف الأمريكي الفرنسي توترًا متزايدًا على خلفية محاولات واشنطن الانخراط دبلوماسيًّا مع قادة المجلس العسكري في النيجر، حيث تعارض باريس هذا النهج.

صريحة وصعبة

وفي 7 أغسطس الجاري، سافرت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة، إلى النيجر والتقت بالعديد من قادة الانقلاب في البلاد. ووصفت المحادثات معهم بأنها صريحة وصعبة.

وأشارت إلى أن بلادها عرضت طرقًا لاستعادة النظام الديمقراطي، لكن مسؤولي المجلس العسكري لم يبدوا اهتمامًا يذكر.

كما أضافت: كانت هذه أول محادثات تعرض فيها الولايات المتحدة مساعيها الحميدة. إذا كانت هناك رغبة لدى المسؤولين عن هذا الأمر في العودة إلى النظام الدستوري، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك، وفي علاج المخاوف على جميع الأصعدة.

إلى ذلك، قوبلت طلبات نولاند للقاء الرئيس المطاح به محمد بازوم أو زعيم المجلس العسكري عبدالرحمن تياني بالرفض.

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