أمريكي: السعودية أكثر أمانًا من نيويورك لدرجة لا تقارن

تحدث مواطن أمريكي عن فترة عيشه وعمله في السعودية لمدة وصلت لـ 19 عامًا، مقارنًا بينها وبين العيش في مدينة نيويورك على سبيل المثال.

الأكثر أمنًا

وقال الأمريكي خلال لقاء إذاعي في أحد برامج البودكاست معددًا الفروقات بين السعودية وأمريكا: أنت تتحدث عن صفر في معدل الجريمة، صفر في الضرائب، وسائل راحة رائعة ومجتمعات ذات بنية تحتية مذهلة، ومدارس ممتازة، الشركة التي تعمل لديها تدفع مصاريف تعليم أبنائك حتى الجامعة، رعاية صحية مجانية، طقس رائع.

وتابع: البنية التحتية في الرياض وجدة ومدن أخرى هي ممتازة، معدلات الجريمة منخفضة للغاية بشكل غير عادي، أنت أكثر أمانًا في أي مدينة بالسعودية مما أنت عليه في مدينة كبرى في أمريكا، أكثر أمانًا لدرجة لا تستطيع المقارنة بينهما.

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لا مجال للمقارنة

وقال المواطن سند: لا يوجد مقارنة بين السعودية مع أي دولة، صنفت بأولى الدول الأكثر أمانًا لمجموعة 20، وهي الأفضل بجودة الحياة، لا مظاهرات ولا إضرابات ولا متشردين بالشوارع، وأول ما يلفت نظرهم بالسعودية الشعور بالأمان.

وفي سياق عدم المقارنة بين البلدين قال علي القحطاني: ولا حتى الخدمات وتطبيق القانون والنظام، أمريكا صحيح دولة نووية وصناعية، لكن الأمن الداخلي مفقود والإنسانية أكبر كذبة.