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وضع مادة كيميائية أسفل الباب

أمريكي يبتكر حيلة ماكرة للتخلص من إزعاج جاره

الإثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ صباحاً
أمريكي يبتكر حيلة ماكرة للتخلص من إزعاج جاره
المواطن - فريق التحرير

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لطالب دكتوراه في قسم الكيمياء بولاية فلوريدا الأمريكية يبتكر حيلة ماكرة للتخلص من إزعاج جاره، حيث صنع مادة كيميائية وحقنها تحت باب جاره الذي شعر بعدها بالتعب هو وعائلته.

وضع كاميرا

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، ومع تكرار ذلك وضع كاميرا واكتشف الفاعل فقبضت الشرطة عليه.

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وفي النهاية، اعترف الطالب أنه قام بذلك لأن الجار مزعج ويريد إسكاته حتى لا يعكر مزاجه.

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