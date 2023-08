أمريكي يبتكر حيلة ماكرة للتخلص من إزعاج جاره

وثق مقطع فيديو متداول لقطات لطالب دكتوراه في قسم الكيمياء بولاية فلوريدا الأمريكية يبتكر حيلة ماكرة للتخلص من إزعاج جاره، حيث صنع مادة كيميائية وحقنها تحت باب جاره الذي شعر بعدها بالتعب هو وعائلته.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، ومع تكرار ذلك وضع كاميرا واكتشف الفاعل فقبضت الشرطة عليه.

وفي النهاية، اعترف الطالب أنه قام بذلك لأن الجار مزعج ويريد إسكاته حتى لا يعكر مزاجه.

Xuming Li was charged for allegedly injecting chemicals under his neighbors’ door in a long-standing feud. pic.twitter.com/ddT659Azvh

— USA TODAY (@USATODAY) August 25, 2023