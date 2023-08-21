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كان في سن الـ 23

أمريكي يثبت براءته بعد 16 عامًا من إدانته بالقتل

الإثنين ٢١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ صباحاً
أمريكي يثبت براءته بعد 16 عامًا من إدانته بالقتل
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن إيمانويل جين تمكن أخيرًا، من الحصول على حريته، بعد 16 عامًا من إدانته والحكم عليه بالسجن مدى الحياة في قضية قتل، بينما كان في سن الـ 23.

تفاصيل الواقعة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية، تم إلقاء القبض على جين في يوليو 2006، بعد اتهامه بقتل صاحب أحد المتاجر في مدينة نورث ميامي بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.

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وبعد أعوام من الاستئناف، أعلن قاضي محكمة دائرة ميامي- ديد، ميجيل دي لا أو، تبرئة جين إبريل الماضي.

إلا أن رحلة جين إلى الحرية لم تكن سهلة فمنذ لحظة النطق بالحكم، حيث ظلت الأفكار تراوده لحل لغز قضيته.

وفي عام 2011، سمع جين أن هيل، المحقق المسؤول عن قضيته، قد ارتكب خطأ في تحقيق آخر بشأن جريمة قتل.

حل لغز الاتهام

وبعد أن قدم جين العديد من الاستئنافات، لم يتمكن من التخلص من شعوره بأن هناك شيئًا ما غريبًا حول شهود العيان في قضيته.

واتصل جين بمحامٍ، حيث تم تعقب الشهود واستجوابهم مجددًا. وكان ما قاله الشهود، بمثابة تذكرة حصول جين على حريته، حيث تبين أن المحقق هيل هو من أقنع أحد الشهود أن يقول إن جين هو مطلق النار في جريمة القتل.

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