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صنع مادة سامة وحقنها أسفل المنزل

أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٩ مساءً
أمريكي يسمم جيرانه بطريقة غير متوقعة
المواطن - فريق التحرير

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أقدم طالب يدرس الكيمياء ويقيم في ولاية فلوريدا على تسميم جيرانه لأنهم “مصدر إزعاج” بالنسبة له.

وقام الطالب الذي يدعى لي (36 عامًا) بتصنيع مادة كيميائية سامة، وحقنها أسفل باب منزل جاره.

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أعراض غريبة

وفي المقابل، بدأ الجيران يشعرون بأعراض غريبة ما اضطرهم إلى نقل طفلتهم الصغيرة إلى المستشفى.

تكرار الحادثة أثار شكوك صاحب المنزل، الذي يدعى عبدالله فقام بتركيب كاميرا مراقبة على باب منزله للوصول إلى الفاعل.

الصدمة كانت عندما أظهر الفيديو جاره يحقن المادة خلسة، فيما يعتقد أنه خليط من مسكنات أفيونية قوية مثل الميثادون والهيدروكودون.

شكوى إزعاج

ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، قال عبدالله : “انتقلت وزوجتي الحامل وابنتنا الصغيرة إلى المجمع في يونيو 2022، وسكنا في الشقة التي تقع فوق شقة الطالب”، ولكن سرعان ما بدأ بإرسال رسائل نصية غاضبة إلينا يشكو فيها من أنه لا يستطيع النوم بسبب صوت مياه المرحاض.

وبعد فترة وجيزة، بدأت الأسرة فجأة تعاني من نوبات غير مبررة من الغثيان والدوار، لاحظ وجود رائحة غريبة في المنزل، واشتبه في وجود مشكلة بسخان المياه، ومع ذلك، استمرت الرائحة الكريهة حتى بعد استبدال الجهاز وتنظيف قنوات الهواء وفتحات التهوية.

مشهد صادم

وفي محاولة يائسة للتوصل إلى حل، اتصل بقسم الإطفاء، الذي أجرى الاختبارات لكنه لم يجد شيئًا خاطئًا، ما دفعه لوضع كاميرا خفية عند الباب، ليتفاجأ من المشهد.

وعلى الفور اتصل بالشرطة، التي ألقت القبض على لي ووجهت له سلسلة من التهم، بما في ذلك حيازة مادة خطرة خاضعة للرقابة، لكن تم إطلاق سراحه بكفالة، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 5 ديسمبر المقبل

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