مدرب الشباب يكشف نقاط قوة الهلال الملك سلمان يبعث رسالة شفهية لرئيس رواندا الشيخ السديس: إنشاء رئاسة الشؤون الدينية يرفع الكفاءة التشغيلية لمرافق الحرمين ضبط مقيمين مخالفين لنظام البيئة بتلويثهما وسطًا بيئيًا في تبوك جورجي جيسوس: دفاع الشباب قوي الأسهم السعودية تغلق على تراجع 27.67 أمر ملكي: تعيين الربيعة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحرمين أمر ملكي: تعيين الشيخ السديس رئيسًا للشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالله الحمدان: هدف الهلال الوصول لـ نهائي البطولة العربية هيرفي رينارد يقود منتخب فرنسا لربع نهائي كأس العالم للسيدات
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.