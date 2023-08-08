أمر ملكي: تعيين الربيعة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحرمين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.