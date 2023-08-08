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أمر ملكي: تعيين الربيعة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحرمين

الثلاثاء ٨ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
أمر ملكي: تعيين الربيعة رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الحرمين
المواطن - واس

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بتعيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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