أمسية غنائية للفنانة أحلام في القصيم

أعلنت منصة عيشها التابعة للهيئة العامة للترفيه، عن أمسية غنائية لفنانة العرب أحلام يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري في القصيم، ضمن جولة المملكة.

مواعيد الحفل

وقالت منصة عيشها في منشور عبر منصة إكس: فنانة العرب أحلام جايتكم بأمسية غنائية بقيادة المايسترو وليد فايد في القصيم ضمن حفلات جولة المملكة.

وأوضحت المنصة أن الحفل مقرر له أن يكون في الصالة الرياضية بجامعة القصيم، يوم 18 أغسطس الجاري.

حجز التذاكر

وأشارت منصة عيشها إلى إمكانية حجز التذاكر من الآن عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

جولة المملكة

وتستمر جولة المملكة 2023 التي أطلقتها الهيئة العامة للترفيه في إضافة المناطق لها، فبعد أن أضيفت منطقة الباحة، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة ، تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وضع منطقة نجران على خارطة الفعاليات التي ستجول في أرجاء المملكة حتى نهاية سبتمبر المقبل، ليصبح بذلك عدد مدن ومناطق الجولة 17 مدينة ومنطقة.

أضخم جولة ترفيهية

وقال آل الشيخ: إن جولة المملكة 2023 التي تعد أضخم جولة ترفيهية حول المملكة تتم بشراكة إستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، تعمل على تنظيمها وإدارتها الشركات المحلية المتواجدة في جميع المناطق، حيث أتيحت الفرصة للمئات من أبناء وبنات الوطن للمشاركة في مختلف مراحل الفعاليات الترفيهية، سواء قبل بداية العروض أو المشاركة في تقديمها وحتى الخدمات المساندة لها من تنظيم وتقديم للعروض الإبداعية، والخدمات اللوجستية والتقنية المصاحبة لكل عرض.