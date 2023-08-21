أمطار الخير تغسل الكعبة المشرفة وتزيدها جمالًا وبهاءً

وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على الكعبة المشرفة اليوم الاثنين الموافق 5 صفر 1445هـ.

أمطار الحرم المكي

وأظهر الفيديو، المتداول على منصة إكس، أجواء ماطرة زادت الحرم المكي جمالاً وبهاء اليوم، وسط تواجد كبير من المعتمرين وزوار الكعبة الشريفة، الذين كثفوا من دعواتهم وأدعيتهم.

وتشهد منطقة مكة المكرمة، اليوم الاثنين، هطول أمطار الخير بشكل غزير لاسيما على الحرم المكي الشريف، جعلها الله سقيًا خير وبركة.

وصاحب هذه الحالة المطرية رياح وصواعق رعدية وجريان للسيول والمياه في الشوارع، وسط إصدار المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر بشأن هطول الأمطار على منطقة مكة المكرمة.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة ما تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، الشرقية والقصيم.

في حين يستمر التوقع بهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.