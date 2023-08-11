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مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة

أمطار الخير تهطل على الرياض

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٣ مساءً
أمطار الخير تهطل على الرياض
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أجزاء متفرقة من مدينة الرياض، هطول أمطار رعدية صيفية، ورياحًا هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار متفرقة

ورصد عدد من المواطنين تساقط الأمطار في عدة أماكن، من بينها طريق مطار الملك خالد مساء اليوم عند تمام الساعة 8:15 م.

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وهطلت أمطار صيفية غزيرة على مركز التويم بسدير شمال الرياض، أدت إلى جريان السيول والأودية، عصر اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع فيديو هطول الأمطار على محافظة المجمعة شمال الرياض، عند الساعة 3:49 عصرًا.

تنبيه الأرصاد

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر تنبيهًا لمنطقة الرياض تضمن: الدرعية والعاصمة وثادق وحريملاء وضرما ومرات، من توقعات بشأن هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. ابتداءً من الساعة 5:35 عصر الجمعة وحتى الواحدة بد منتصف الليل.

تحذير الدفاع المدني

من جانبها دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الاثنين المقبل.

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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