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أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 4 مناطق

الخميس ٣١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٤ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 4 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة تؤدي غلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة،تمتد إلى مرتفعات منقطة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

فيما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق القصيم, الرياض, حائل, نجران.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج تصل الى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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