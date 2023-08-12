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مصحوبة برياح نشطة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق

السبت ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول على 7 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ممطرة

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، حائل، الجوف وتبوك تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة, في حين يكون الطقس حار على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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