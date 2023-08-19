Icon

الدبلوماسية السعودية تؤكد حكمتها وثباتها وبعد نظرها Icon 25 وظيفة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا Icon نادي الوحدة يستعيد بريقه على ملعبه Icon إلزام المنشآت بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى” Icon “تعليم الرياض” ينهي استعداداته لاستقبال 1.2 مليون طالب وطالبة Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 199.28 ريال Icon بونو خارج تشكيل مباراة الهلال ضد الفيحاء المتوقع Icon أمطار رعدية غزيرة وسيول على 5 مناطق Icon أهم الكهوف في السعودية وقيمتها الأثرية Icon ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الجمعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

أمطار رعدية غزيرة وسيول على 5 مناطق

السبت ١٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٧ صباحاً
أمطار رعدية غزيرة وسيول على 5 مناطق
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي تبوك والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق حائل، الرياض والشرقية.

أمطار غزيرة وبرد

في حين يستمر يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للاتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

قد يهمّك أيضاً
رونالدو يقود النصر للفوز بـ كأس الملك سلمان للأندية للمرة الأولى في تاريخه

رونالدو يقود النصر للفوز بـ كأس الملك سلمان للأندية للمرة الأولى في...

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين

طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين

حالة الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على طول ساحل البحر الأحمر تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-32 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك فهد الأمنية
السعودية اليوم

إطلاق برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي بكلية الملك...

السعودية اليوم
السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز السلام بالمنطقة
السعودية اليوم

السفير الإيراني: تطور العلاقات مع السعودية يعزز...

السعودية اليوم
بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية
السعودية اليوم

بامية زيرو المجمدة بها إصابات حشرية

السعودية اليوم
اليوم.. طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر
السعودية اليوم

اليوم.. طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر

السعودية اليوم
استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من الشرطة
الرياضة

استقالة مدرب الصفاقسي التونسي بعد الخسارة من...

الرياضة
نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ 3 قبل الميلاد
غرائب

نقود ذهبية في تونس تعود للقرن الـ...

غرائب
خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد غرق عباراتهم
العالم

خفر السواحل الفلبينى ينقذ 67 شخصًا بعد...

العالم
ترامب مهدد بـ 561 سنة سجن
العالم

ترامب مهدد بـ 561 سنة سجن

العالم