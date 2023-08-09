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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية ورياح نشطة وأجواء حارة بعدة مناطق

الأربعاء ٩ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠١ صباحاً
أمطار رعدية ورياح نشطة وأجواء حارة بعدة مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الطقس حار على أجزاء من منطقة الشرقية.

في حين ما تزال الفرصة مهيأه لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير قد تمتد إلى الباحة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول الطريق الساحلي (جدة – جازان) تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

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موجة حارة على الشرقية والرياض حتى الـ 5 مساءً

موجة حارة على الشرقية والرياض حتى الـ 5 مساءً

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط و بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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