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تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق

الخميس ١٠ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
أمطار رعدية وسيول وبرد ورياح نشطة على 5 مناطق
المواطن - واس

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية تنشط على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الأجزاء الساحلية.

أمطار رعدية

فيما تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مرتفعات منطقتي جازان وعسير, في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من منطقة الباحة يمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة, كما يبقى الطقس حار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وبسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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