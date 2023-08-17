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الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية

أمطار عسير تؤكد على أن جوها بارد ممطر صيفًا

الخميس ١٧ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
أمطار عسير تؤكد على أن جوها بارد ممطر صيفًا
المواطن - فريق التحرير

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استعرضت قناة الإخبارية أجواء منطقة عسير، إذ تشهد جميع مناطقها سقوط أمطار غزيرة في موسم الصيف.

أجواء عسير

وقال مراسل قناة الإخبارية ناصر حبتر: أمطار على مدن منطقة عسير دون استثناء تؤكد على أن جوها بارد ممطر صيفًا.

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ولفت إلى أن درجات الحرارة تصل إلى 19 درجة مئوية، موضحًا أن منطقة عسير عن بكرة أبيها تشهد أمطارًا وبرقًا ورعدًا، مما يؤكد أن جوها بارد ممطر صيفًا.

توقعات باستمرار الهطول

وفي وقت سابق، كشف المركز الوطني للأرصاد أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول.

وتوقع المركز هطول أمطار متوسطة على عدة محافظات بالمناطق التالية:

جازان: الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، الفطيحة، صامطة، صبيا، ضمد.

عسير: أبها، أحد رفيدة، الحرجة، الربوعة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، رجال ألمع، محايل.

الباحة: الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة.

مكة المكرمة: الطائف، أضم، ميسان، العرضيات.

وكذلك محافظة العلا بالمدينة، ومدينة تبوك وشرورة بمنطقة نجران.

الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها؛ كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

 

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