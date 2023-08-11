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يصاحبها رياح نشطة وتدن في الرؤية

أمطار على الزلفي وتنبيه لأهالي الرياض

الجمعة ١١ أغسطس ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
أمطار على الزلفي وتنبيه لأهالي الرياض
المواطن - فريق التحرير

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تشهد محافظة الزلفي الآن أمطارًا خفيفة، إذ وثق عدد من المواطنين لقطات لهطول الأمطار بالزلفي.

من جانب آخر، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا باللون الأصفر لأهالي الرياض بشأن حال الطقس المتوقعة.

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وتوقع مركز الأرصاد أن تشهد الرياض اليوم أمطارًا خفيفة، مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

المدني يحذر

كما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية صيفية على معظم مناطق السعودية، ابتداءً من اليوم الجمعة حتى الاثنين المقبل.

أمطار غزيرة

وأوضحت أنه بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، فإن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والكامل ومناطق عسير والباحة وجازان.

 

 

 

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