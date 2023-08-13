أمطار غزيرة على الباحة وعسير وجازان للمساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، إنذارًا باللون الأحمر لهطول أمطار غزيرة على الباحة وعسير وجازان، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، أن الحالة المطرية في الباحة تؤثر على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبنى حسن، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وحذر مركز الأرصاد من تأثير الأمطار الغزيرة في عسير على المجارة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

فيما تؤثر الحالة الجوية في جازان على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وجريان للسيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة, في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الشرقية، نجران، تبوك والمدينة المنورة, فيما يكون الطقس حار على أجزاء من شرق ووسط السعودية, كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.