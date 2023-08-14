أمطار غزيرة على بدر الجنوب وحبونا حتى الـ11 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على محافظتي بدر الجنوب وحبونا، مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وجريان السيول، وتساقط البرد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، تبوك والمدينة المنورة.

حرارة شديدة

ويتوقع المركز طقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من شرق وشمال شرق ووسط السعودية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.